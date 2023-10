Lebensmittelkontrollen: Draht und Kunststoffstücke gefunden

In den meisten Fällen stoßen die Lebensmittelkontrolleure bei ihren Proben auf falsche oder irreführende Kennzeichnungen der Produkte. Es gibt aber auch gravierendere Fälle.

Listerien im Nudelsalat, Salmonellen in Proben einer Gaststätte, dazu Draht und Kunststoffsplitter in Produkten - die rheinland-pfälzischen Lebensmittelkontrolleure haben bei 19 430 Proben 19 Fälle als gesundheitsschädlich eingeordnet. Bei der überwiegenden Anzahl der Beanstandungen sei es im vergangenen Jahr um falsche oder irreführende Kennzeichnungen gegangen, sagte Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) am Montag in Mainz.

2167 Proben von Herstellern, aus dem Einzelhandel und der Gastronomie wurden nach Angaben der Ministerin beanstandet. Die Beanstandungsquote von elf Prozent bleibe auf dem Niveau der Vorjahre. Bei den als gesundheitsschädlich eingestuften Proben ging es auch um E.-coli-Bakterien im Salat sowie als Lebensmittel verkauften Kautabak, der Nikotingehalt aufwies, und ein Hautbleichmittel mit einem Hormonzusatz.

In diesen 19 Fällen wurden von den Kommunen Rückrufe der betroffenen Chargen veranlasst und überwacht, erklärte die Grünen-Politikerin. Sobald ein Risiko für die Verbraucherinnen und Verbraucher bestehe, sei es wichtig, dass die Produkte erst gar nicht in Umlauf gelangten oder schnellstmöglich aus dem Verkehr gezogen würden.

Die meisten Beanstandungen wegen falscher oder irreführender Kennzeichnung seien bei Produkten festgestellt worden, die relativ neu am Markt seien, sagte der Leiter der Abteilung Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika am Landesuntersuchungsamt (LUA), Thomas Bonk. Bei veganen Ersatzprodukten für Fleisch oder Fisch komme es etwa immer wieder zu irreführenden Kennzeichnungen. Das ist der Fall, wenn von veganer Salami die Rede ist, aber nicht von veganer Wurst nach Salami-Art.

Ähnliches sei auch bei regionalen Spirituosen und bei den boomenden Getränkeerzeugnissen auf Wasserbasis zu beobachten, die mit Frucht- oder Kräuterzusätzen leicht aromatisiert würden, erklärte der Experte. Das Landesamt informiere auch auf der Internetseite des Portals lebensmittelwarnung.de öffentlich über Beanstandungen und tausche sich mit anderen Behörden über ein europaweit aktives Lebensmittel-Schnellwarnsystem aus.

Rheinland-Pfalz hat den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 191 dieser Warnungen übernommen, weil die betroffenen Waren auch ins Land gelangt waren. Dabei handelte es sich etwa um Schadstoffe in Nagellack, gefährliche Bakterien in Fischfrikadellen, erhöhte Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in Sauerkirschen und Glasbruchstücke in Haselnussmus.