Lebenshilfe warnt vor Kürzungen bei Inklusion in NRW

Die Lebenshilfe NRW hat in einem offenen Brief an Schulministerin Dorothee Feller (CDU) vor einem radikalen Einschnitt bei der inklusiven Schulentwicklung gewarnt. Hintergrund ist die Ankündigung Fellers einer Evaluation der Unterstützung des Landes für Inklusionshelferinnen und -helfer. Die Lebenshilfe und andere Verbände befürchten eine drastische Kürzung von bis zu 50 Millionen Euro.

Die Kommunen seien auf die Landesmittel zur Finanzierung der Inklusionsassistenz angewiesen, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Brief der Lebenshilfe. Die Auswirkungen von Kürzungen wären für Kinder mit Behinderung und ihre Familien gravierend. Kinder mit Behinderung könnten ohne Inklusionsassistenz kaum oder sogar gar nicht mehr am Unterricht teilnehmen.

Dem Rechtsanspruch auf individuellen Unterstützungsbedarf der Kinder mit Behinderung könnten die ohnehin belasteten Schulen dann nicht mehr gerecht werden, schrieb der Landesvorsitzende Gerd Ascheid. Die Lebenshilfe forderte die Landesregierung auf, die notwendige Finanzierung für Inklusionsassistenzen in vollem Umfang zur Verfügung zu stellen.

Im Schulausschuss des Landtags sagte Feller am Mittwoch, dass es auch nach der Evaluation im nächsten Jahr weiter Landesgeld für die Inklusionshelfer geben werde. Der nächste Auszahlungstermin sei der 1. Februar 2024. Die Höhe der Leistungen werde zuvor durch eine Rechtsverordnung festgelegt, sagte die Ministerin. Die Evaluation sei gesetzlich vorgeschrieben.

Mit der Inklusionspauschale unterstütze das Land als freiwillige Leistung die Kommunen bei der Finanzierung von zusätzlichem nicht lehrenden Personal, betonte Feller. Zugleich stellte sie klar, dass mit der Inklusionspauschale nicht die Schulbegleitung finanziert werde, auf die Kinder mit Bedarf einen individuellen Anspruch hätten. Die Schulbegleitung werde vielmehr aus der Eingliederungshilfe durch das Gesundheitsministerium finanziert. Das müsse von der Inklusionspauschale unterschieden werden.

In der Lebenshilfe NRW sind Träger von zahlreichen Diensten, Einrichtungen und Angeboten für Menschen mit Behinderung organisiert. Mehr als 30.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden durch mehr als 16.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Träger gefördert, unterstützt und begleitet.