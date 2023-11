Lebenshilfe Reichenbach: 6,8 Millionen für Werkstattneubau

Mehr zum Thema

Industriestrompreis: Stahlindustrie fordert rasche Einigung Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig und Vertreter der Stahlindustrie haben eine rasche Einigung auf einen vergünstigten Industriestrompreis gefordert. Unsere energieintensive Industrie, vor allem die Stahlindustrie, steht vor enormen und zum Teil existenziellen Herausforderungen, sagte der SPD-Politiker beim dritten sächsischen Stahlgipfel am Montag. Dafür kamen unter anderem die Wirtschaftsvereinigung Stahl, Unternehmen wie Feralpi Stahl und die BGH Edelstahlwerke Freital, IG Metall und Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) in Dresden zusammen. In einem gemeinsamen Positionspapier wurde die sofortige Einführung eines sogenannten Brückenstrompreises durch die Bundesregierung gefordert, um die stromintensive Industrie zu entlasten und die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu wahren.