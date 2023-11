Lebensgefährliche Stiche in Hals: Prozess beginnt

Mehr zum Thema

Prozess um Totschlagsversuch und Vergewaltigung beginnt Wegen versuchten Totschlags, Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung steht von heute an ein 26 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt. Er hatte laut Anklage im April 2022 im Frankfurter Bahnhofsviertel eine Frau kennengelernt, mit der er Geschlechtsverkehr vereinbart hatte. Im Anschluss soll er die Frau in ein Waldstück nahe Usingen im Taunus entführt, dort vergewaltigt und erheblich misshandelt haben. Im August wurde er festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Die Schwurgerichtskammer hat vorerst sechs Verhandlungstage bis Ende November terminiert.