Lebensgefährliche Messerattacke: Acht Jahre Haft gefordert

Lastwagen kommt von Fahrbahn ab: Vermutlich Reifen geplatzt Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 45 nahe Wetzlar von der Fahrbahn abgekommen und hat damit für eine stundenlange Sperrung gesorgt. Der Unfall ereignete sich am frühen Montagabend zwischen dem Wetzlarer Kreuz und der Anschlussstelle Wetzlar-Ost in Richtung Süden. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.