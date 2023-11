Leag-Kraftwerke laufen nicht alle unter Volllast

Mehr zum Thema

Kabinett legt Entwurf für sächsisches Integrationsgesetz vor Sachsen will die Integration und Teilhabe von Migranten verbessern und hat dafür im Kabinett einen entsprechenden Entwurf verabschiedet. Dieser solle nun im Landtag diskutiert werden, sagte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping am Dienstag in Dresden. Die SPD-Politikerin zeigte sich optimistisch, dass das Sächsische Integrations- und Teilhabegesetz im Laufe des nächsten Jahres in Kraft treten kann. Köpping sprach von einem Meilenstein und erinnerte daran, dass bisher nur sechs Bundesländer ein solches Gesetz haben. In Ostdeutschland sei Sachsen das erste Land - mit Ausnahme von Berlin.

Ofarim-Prozess: Hotelmanager froh über „Ende der Odyssee“ Nach der Einstellung des Verfahrens gegen den Musiker Gil Ofarim ist der Hotelmanager als Nebenkläger nach Angaben seines Anwalts froh, dass die Wahrheit ans Licht gebracht werden konnte. Details zu der Höhe des Schadensersatzes nannte Rechtsanwalt Daniel Bäumgärtner am Dienstag am Landgericht Leipzig nicht: Wir sind soweit mit dem Abschluss zufrieden und dabei bleibt es auch, erklärte Baumgartner. Was Besseres hätte uns nicht passieren können.