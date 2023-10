„Le nozze di Figaro“: Premiere im Münchner Nationaltheater

Mehr zum Thema

Fürth und Unterhaching mit Selbstbewusstsein im Pokal Die SpVgg Greuther Fürth und die SpVgg Unterhaching gehen ihre Aufgaben in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit Selbstbewusstsein an. Fußball-Zweitligist Fürth will sein Auswärtsspiel am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) beim Regionalligisten FC 08 Homburg unbedingt gewinnen. Drittliga-Club Unterhaching tritt ebenfalls am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sky) gegen Fürths Liga-Rivalen Fortuna Düsseldorf an. Sowohl die Fürther wie auch die Hachinger hatten zuletzt ihre Liga-Spiele klar gewonnen.

Zwei Tote nach Schüssen in Fürth gefunden: Älteres Ehepaar In einer Wohnung in Fürth ist am Montag ein älteres Ehepaar tot aufgefunden worden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit habe der 83-jährige Mann seine 81 Jahre alte Frau erschossen und dann sich selbst das Leben genommen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Eine Mordkommission ermittle. Es gebe keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter.