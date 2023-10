Lautern vor großer Kulisse gegen Hannover 96

Mehr zum Thema

Polizeieinsatz wegen Schusswaffe in Mainzer Innenstadt Nach einem Notruf am frühen Donnerstagmorgen sucht die Polizei nach Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen in der Mainzer Innenstadt gemacht haben. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein bislang unbekannter Anrufer einen Mann mit einer Schusswaffe. Die Polizei rückte daraufhin nach eigenen Angaben mit einer Vielzahl von Beamten aus, teils ausgestattet mit Maschinenpistolen, und sperrte die betroffene Straße sowie die umliegenden Plätze ab.

RTL