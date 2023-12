Lautern-Geschäftsführer zum Trainerwechsel: „Harte Tage“

Mehr zum Thema

Kaiserslautern setzt auf Grammozis als neuen Trainer Im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Nürnberg sitzt beim FCK ein neuer Chefcoach auf der Bank. Der muss vor allem in der Liga liefern, in der die Pfälzer weiter schwächeln.

Nikolauspostamt: Kinderwünsche von Frieden bis Schokolade Das Nikolauspostamt im saarländischen St. Nikolaus ist seit Sonntag am Start. Bereits rund 12.000 Briefe von Kindern mit Wünschen aus aller Welt seien vom ehrenamtlichen Helfer-Team beantwortet und würden nun abgeschickt, sagte die Leiterin der Kinderbriefaktion, Sabine Gerecke. Wir wollen, dass die Kinder die Briefe möglichst zu Nikolaus in den Händen haben. Nikolaustag ist der 6. Dezember.