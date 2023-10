Lauterbach: Versicherte nicht für Ärzte-Einkommen belasten

Mehr zum Thema

Wiesn-Besucherinnen schlagen mit Maßkrug zu Gleich zwei Mal haben Wiesn-Besucherinnen bei abendlichen Festzeit-Streitereien zum Maßkrug gegriffen und zugeschlagen. Am Sonntagabend waren zwei Besucherinnen - die eine aus Hessen, die andere aus München - in Streit geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein eigentlich unbeteiligter 37-Jähriger versuchte zu schlichten - und bekam von der Besucherin aus Hessen einen Maßkrug auf den Hinterkopf. Er erlitt eine Platzwunde und wurde durch die Wiesn-Sanitäter versorgt.

Motorradfahrer tödlich verunglückt Ein Motorradfahrer ist am Montagmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto nahe Wehrheim im Hochtaunuskreis tödlich verletzt worden. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden. Der Autofahrer überlebte schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.