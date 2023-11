Lauterbach: Osten gut auf Krankenhausreform vorbereitet

Mehr zum Thema

Neuer Schlachtbetrieb für Schweine Ein neuer Schlachtbetrieb für Schweine soll im Frühjahr 2024 im Landkreis Mittelsachsen in Betrieb gehen. Geplant sei, in Königshain-Wiederau wöchentlich 60 Schweine zu schlachten und zu zerlegen, teilte die Genießergenossenschaft Sachsen eG am Montag mit. Das Fleisch soll in Partnerunternehmen verarbeitet werden. Die Tiere stammen den Angaben zufolge aus einem benachbarten Stall, so dass keine langen Transportwege anfallen. Die ersten Tiere dort seien im August eingestallt worden.