Laut „Bild“: 1860 München bekommt neuen Sportchef

Angehörige nach Morddrohungen erneut zu Haft verurteilt Nach zahlreichen Züchtigungen und Bedrohungen eines minderjährigen Mädchens sind der Vater und der Bruder des Opfers am Donnerstag erneut in Augsburg zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Der 45 Jahre alte Vater bekam in dem Prozess vor dem Landgericht wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und anderer Straftaten dreieinhalb Jahre Haft, der 24 Jahre alte Bruder drei Jahre.