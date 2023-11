Lausitzer Mittelstand fordert von Bund verlässliche Politik

Mehr zum Thema

Fünf Menschen und Hund aus brennendem Haus gerettet Die Feuerwehr hat am Dienstagmittag zwei Seniorinnen und einen Hund aus einer brennenden Wohnung in Dresden gerettet. Die 81-Jährige und die 84-Jährige wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Zusätzlich retteten die Einsatzkräfte eine 72-Jährige und einen 70-Jährigen aus dem Dachgeschoss, die ebenfalls mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurden. Ein weiterer geretteter Mann blieb unverletzt.

Ofarim-Prozess: Hotelmitarbeiter fühlte sich bedroht Im Verleumdungsprozess gegen Gil Ofarim hat sich der Hotelmitarbeiter zu dem Vorfall geäußert, dem der jüdische Musiker Antisemitismus vorgeworfen hat. Durch das Auftreten Ofarims habe er sich bedroht gefühlt, sagte der Mitarbeiter des Leipziger Hotels am Dienstagnachmittag vor dem Landgericht in Leipzig. In seiner Aussage ging er zunächst nicht auf den Davidstern ein, der laut Ofarim Grund dafür war, dass er nicht in das Hotel einchecken konnte.