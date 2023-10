Regelmäßig beantwortet Laura Maria Rypa Fananfragen auf Instagram und nimmt dabei oft kein Blatt vor dem Mund. Im einem aktuellen Q&A wollte einer ihrer Follower jetzt wissen: „Warum bist du im Moment so extrem unaktiv?“ Überraschend scheint die Frage für die 27-Jährige nicht zu sein, denn sie hat sofort eine direkte Antwort parat. „Meine Familie steht im Fokus und wenn mir nicht danach ist, eine Story hochzuladen, dann mache ich es auch einfach nicht“, erklärt sie unmissverständlich. „Außerdem läuft aktuell viel im Hintergrund ab, sei es mit dem Haus, der Familie etc.“

Und so groß das Interesse an der hübschen Blondine auch ist, so stellt sie ebenfalls klar: „Ich würde mal sagen, dass ich nicht die klassische Influencerin bin und möchte es auch ehrlicherweise gar nicht sein!"