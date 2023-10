Lastwagenfahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Göttingen

Mehr zum Thema

Steinmeier zur Deutschen Einheit: Es gibt Unwuchten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat 33 Jahre nach der deutschen Vereinigung eine kritische Bilanz gezogen. Es geht nicht nur um das Materielle, es geht um das Gefühl, gleichwertig zu sein. Und da gibt es Unwuchten, sagte er am Montagabend in den ARD-Tagesthemen. Wenn wir die Anzahl von Ostdeutschen etwa in Führungspositionen betrachten, so ist das vielleicht in der Politik einigermaßen gelungen, überhaupt nicht in Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und auch der Medien, sagte er.

Suhler Stadtrat: Situation in Erstaufnahme katastrophal Vertreter des Suhler Stadtrats haben an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) appelliert, für eine Verbesserung der Situation in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes für Geflüchtete zu sorgen. In einem Schreiben an Ramelow, das am Montagabend veröffentlich wurde, heißt es, die andauernde Überbelegung der Einrichtung in Suhl sorge für eine sich weiterhin zuspitzende Lage. Eine Belegung mit mehr als 1600 Geflüchteten sei katastrophal für die Betroffenen, aber auch für die Bürger der Stadt. Abläufe und Beschäftigte unter anderem der Nahverkehrsgesellschaft, von Feuerwehr, Polizei und Stadtverwaltung ständen kurz vor dem Kollaps.

