Lastwagenfahrer bei Unfall eingeklemmt und schwer verletzt

Kindertagesstätten droht trotz ein Personalmangel Obwohl die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher im Land gestiegen ist, könnte sich der Personalengpass in Kindertagesstätten in Baden-Württemberg verschärfen. Nur zwei Drittel der Beschäftigten arbeitet nach fünf Jahren noch in einem Beruf der Kindererziehung, wie aus einem Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Baden-Württemberg (IAB) hervorgeht. Gleichzeitig gehen zahlreiche Erzieher in Rente und der Betreuungsbedarf nimmt zu.

Israelische Flagge in Stuttgart abgerissen Erneut haben Unbekannte in Stuttgart eine israelische Fahne heruntergerissen und beschädigt. Polizeiangaben zufolge hing sie an einem Fahnenmast in der Heilbronner Straße. Die Täter rissen sie in der Nacht zu Dienstag ab und warfen sie in ein Gebüsch.