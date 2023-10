Lastwagen verliert bei Unfall Tresore auf der Autobahn 4

Mehr zum Thema

Acht Anzeigen nach Störung von Solidaritätsdemo mit Israel Hitlergrüße werden gezeigt, junge Leute stehlen einer 72-Jährigen eine Israel-Flagge und kriegerische Handlungen werden gutgeheißen: Eine Versammlung zur Unterstützung für Israel und die Opfer der Hamas-Attacke wurde in Chemnitz am Mittwochabend heftig gestört.