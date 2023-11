Lastwagen verliert 700 Kilo schwere Glasplatten

Mehr zum Thema

Hafenkante in Flensburg abgebrochen: Autos abgeschleppt Im Hafen in Flensburg ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Hafenkante abgebrochen. Mehrere Fahrzeuge mussten deswegen vom Parkplatz Schiffbrücke abgeschleppt werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zur Ursache und dem genauen Schaden konnte die Polizei am Donnerstagmorgen zunächst keine Angaben machen.