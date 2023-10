Lastwagen kommt von Fahrbahn ab: Vermutlich Reifen geplatzt

Mehr zum Thema

Handgranate mitten in Frankfurter Innenstadt gefunden Schreck am Morgen mitten in Frankfurt: In einer belebten S- und U-Bahnstation in der Innenstadt wird eine Handgranate gefunden. Es bleibt zunächst unklar, ob sie hätte explodieren können. Der Fall wirft viele Fragen auf.

RTL

Neuer Betreiber für On-Demand-Angebote des RMV gefunden Nach der Insolvenz des bisherigen Betreibers hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) einen neuen Partner für seine On-Demand-Shuttles gefunden. Das Unternehmen Via wird ab 1. November den Betrieb von sechs Angeboten übernehmen, wie der RMV am Dienstag mitteilte. Konkret geht es um den Hopper im Kreis Offenbach, den HeinerLiner in Darmstadt, den Mainer in Hanau, Knut im Frankfurter Norden, Emil in Taunusstein und den DadiLiner im Landkreis Darmstadt-Dieburg.