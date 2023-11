Lastwagen in Zwickau brennt: Rund 120.000 Euro Schaden

Mehr zum Thema

Sächsische Frauenhäuser überlastet: Immer mehr Ablehnungen Hohe Fallzahlen, wenig Kapazität: Immer mehr Betroffene von häuslicher Gewalt werden in Sachsen von Schutzeinrichtungen abgelehnt. Besonders schwierig sei die Situation in Leipzig, teilte die Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (KIS) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. 242 Personen, bei denen es im ersten Halbjahr 2023 einen Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt gab, hätten von der KIS keine Beratung erhalten.