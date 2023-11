Lastwagen erfasst Fußgänger: Mann stirbt im Krankenhaus

Ein 52-jähriger Fußgänger ist in Recklinghausen von einem Lkw erfasst worden und gestorben. Der Polizei zufolge wollte er am Dienstagmittag plötzlich eine Straße überqueren, als der Lastwagen von der dortigen Ampel losfuhr. Der Mann habe dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauerten der Polizei zufolge an.