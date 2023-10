Lastwagen durchbricht auf Autobahn Betonleitplanke

Ein Sattelzug hat nach dem Zusammenstoß mit einem Auto im Bereich einer Baustelle auf der Autobahn A72 bei Plauen im Vogtland die Betonleitplanke durchbrochen. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Freitag mitteilte. Die beiden Fahrzeuge hatten sich an der einspurigen Stelle kurz nach dem Anschluss Plauen-Ost in Richtung Hof am Donnerstagabend berührt.

Der Laster beschädigte die Betonleitplanke auf einer Länge von etwa 80 Metern. Das Auto einer 53-jährigen Fahrerin sei durch den Zusammenstoß ausgehoben worden und auf der Betonleitplanke zum Stehen gekommen. Wegen der Arbeiten zur Reparatur der Leitplanke werde es möglicherweise am Freitag weiter zu Behinderungen kommen. Ein zweiter Fahrstreifen Richtung Hof wird über die Gegenfahrbahn geführt. Diese wurde durch den Unfall nicht beeinträchtigt. Eine Schadenshöhe konnte die Polizei noch nicht nennen.