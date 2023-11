Lastwagen auf A92 kippt um: 62-jähriger Fahrer unverletzt

Mehr zum Thema

19 Razzien in Bayern wegen Verbreitung von Judenhass Die bayerischen Strafverfolgungsbehörden sind mit Razzien in mehreren bayerischen Städten gegen die Verbreitung von Judenhass vorgegangen. Durchsucht wurden am Dienstagmorgen 19 Objekte, wie ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamts sagte. Die Ermittlungen würden von der Generalstaatsanwaltschaft geführt. Ermittelt wird demnach gegen 20 Beschuldigte. Zuerst berichtete die Bild-Zeitung. Razzien gab es laut dem Bericht unter anderem in München und Nürnberg.