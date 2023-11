Lastkraftwagen mit Gefahrgut prallt in Leitplanke auf A71

Mehr zum Thema

Reichlich Wolken und einige Schauer in Thüringen Der Dienstag bringt in Thüringen reichlich Wolken und einige Schauer. Bis zum Abend sind im Bergland oberhalb 800 Metern einzelne Windböen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Sonst weht der Wind mäßig im Freistaat. Die Temperaturen liegen bei maximal 10 bis 12, im Bergland bei 4 bis 9 Grad.

Schulleiter fehlen in Thüringen vor allem an Grundschulen In Thüringen sind nicht nur Lehrer Mangelware, sondern auch Leitungsstellen in den Schulen sind teils unbesetzt. Dabei winkt dort mehr Geld. Fortbildungen sollen den Job noch attraktiver machen.