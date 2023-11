Lasterfahrer nach tödlichem Alkoholunfall zu Haft verurteilt

Mehr zum Thema

Söder: In erster Sitzung Beratung über Migrationspolitik Gut fünf Wochen nach der Landtagswahl und knapp eine Woche nach der Vereidigung der neuen Minister kommt das neue bayerische Kabinett an diesem Dienstag zu seiner ersten Sitzung zusammen. Im Zentrum steht das Thema Migration. Konkret soll über die Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber und verpflichtende Sprachtests für Schulkinder beraten werden, wie Ministerpräsident Markus Söder nach einer CSU-Vorstandssitzung am Montag ankündigte. In dem Bereich wolle Bayern seine Hausaufgaben selbstständig machen.