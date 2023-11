Lasterfahrer gibt nach tödlichem Unfall Trunkenheitsfahrt zu

Mehr zum Thema

Weber wird CSU-Europa-Spitzenkandidat Die CSU will bei der Europawahl im kommenden Jahr mit Manfred Weber als Spitzenkandidat, mit einer Bayern-Agenda für Europa und einem scharfen Abgrenzungskurs zur AfD punkten. Der einzige Bayer, der in Brüssel was bewegt, ist Manfred Weber, sagte CSU-Chef Markus Söder am Montag nach einer CSU-Vorstandssitzung in München über den EVP-Partei- und Fraktionsvorsitzenden. Wir setzen auf die Karte Manfred Weber. Weber wurde vom Vorstand deshalb erwartungsgemäß und einmütig für Platz eins der Europaliste vorgeschlagen. Hinter Weber folgen die Europaabgeordneten Angelika Niebler, Christian Doleschal, Monika Hohlmeier und Markus Ferber. Endgültig beschlossen werden soll die Liste am 25. November.