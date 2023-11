Laster prallt gegen Bahnunterführung: 60.000 Euro Schaden

Ein Lastwagenfahrer ist in Rosenheim gegen eine für sein Fahrzeug zu niedrige Bahnunterführung geprallt und hat sich dabei verletzt. Insgesamt sei ein Schaden von mindestens 60.000 Euro entstanden, berichtete die Polizei am Freitag. Der 53-Jährige habe demnach zu spät erkannt, dass sein Laster zu hoch für die Brücke ist. Anschließend zum Unfall am Donnerstag rollte der Sattelzug rückwärts gegen ein Auto. Der 53-Jährige kam mit dem Verdacht auf mehrere Frakturen in ein Krankenhaus. Die Brücke sei für die Bahn weiterhin nutzbar.