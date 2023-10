Laster kommt von A7 ab und kippt um: Kilometerlanger Stau

Mehr zum Thema

Husten und gereizte Atemwege: Schule in Filderstadt geräumt Ein Gymnasium in Filderstadt (Kreis Esslingen) ist durch ein Großaufgebot von Rettungskräften vorsorglich geräumt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten mehrere Schüler und Lehrkräfte über Husten und eine Reizung der Atemwege geklagt. Zwölf der hundert Anwesenden wurden vor Ort untersucht, die Feuerwehr suchte intensiv nach einer möglichen Ursache. Trotzdem konnte diese zunächst nicht geklärt werden.

Radfahrer stürzt in Fluss und stirbt Ein Fahrradfahrer ist in Baienfurt (Kreis Ravensburg) in einen Fluss gestürzt und ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben vom Montag verständigte ein Anrufer Polizei und Rettungsdienst, weil er einen leblosen Menschen im Wasser gefunden hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 62 Jahre alte Radfahrer am Sonntagabend aus zunächst ungeklärter Ursache vom Radweg ab und stürzte einen Abhang hinunter in die Wolfegger Ach. Die Hilfskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen. Wie genau es zu dem Unfall kam, wird ermittelt.