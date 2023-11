Laster fährt auf A4 in Stauende: Fahrer schwer verletzt

Ein Lastwagen ist am Donnerstagmittag auf der A4 bei Nossen (Landkreis Meißen) an einem Stauende auf einen Gefahrgut-Laster aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer des ersten Lkws schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Chemnitz am Donnerstag mitteilte.

Der aufgefahrene Lastwagen hatte Leergut geladen und bei dem Unfall einen Teil davon verloren. Beim Aufprall auf den Gefahrgut-Lkw beschädigte er außerdem Behälter auf der Ladefläche, sodass laut Polizei Gefahrgut austrat. Der Leergut-Laster kam von der Fahrbahn ab und auf einem Grünstreifen zum Stehen, hieß es.

Die Autobahn wurde ab der Anschlussstelle Siebenlehn in Richtung Dresden voll gesperrt, die Sperrung dauert den Angaben zufolge noch mindestens bis in die Nacht an. Die Beamten schätzen den Schaden an den Fahrzeugen auf 65.000 Euro.