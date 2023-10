Laster fährt an Ampel auf zwei Autos auf

Ein Lastwagen ist an einer Ampel bei Leonberg im Kreis Böblingen auf zwei wartende Autos aufgefahren und hat einen 31-Jährigen schwer verletzt. Der 39 Jahre alte Lasterfahrer sei wegen nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst gegen den Wagen des 31-Jährigen gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als er am Mittwoch versuchte, nach links auszuweichen, stieß der Sattelzug gegen ein weiteres Auto. Dessen 34 Jahre alter Fahrer sowie der Lastwagenfahrer blieben unverletzt. Der schwer verletzte 31-Jährige kam in ein Krankenhaus.