Lars Steinhöfel wünscht sich „krassen Bruch“ für „Unter uns“-Freundschaft

So sehr Easy auch unter Tobias blinder Liebe leidet, Schauspieler Lars kann es gut nachvollziehen. Ihm würde es privat genau so gehen, denn wenn er liebt, dann nur ganz oder gar nicht. „Ich gebe alles für die Beziehung und da sind Freunde dann immer so ein bisschen hinten an“, so Lars.

Dann bleibt jetzt nur noch abzuwarten, wie es für Tobias und Easy bei „Unter uns“ weitergeht. Fährt diese Freundschaft gegen die Wand oder siegt am Ende doch Bromance vor Romance?

Einschalten! „Unter uns“ - Montag bis Freitag um 17.30 Uhr bei RTL. (rgä)