Laptops am Prime Day: Welche Angebote werden kommen?

Die Marke Asus bietet seit Jahren ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis für viele Laptop-Modelle. Am Prime Day im Juli war etwa das Vivobook 16X im reduzierten Sortiment enthalten. Der Laptop bietet – neben einer soliden Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden – auch ein für das Auge deutlich gesünderes Bild. Laut TÜV Rheinland liegt es daran, dass weniger Blaulicht vom Display ausgestrahlt wird.

Bildschirm: 16 Zoll (circa 41 Zentimeter), Full HD+ und entspiegeltes IPS Display

16 Zoll (circa 41 Zentimeter), Full HD+ und entspiegeltes IPS Display Festplatte: 512 Gigabyte

512 Gigabyte RAM-Speicher: 16 Gigabyte

Aktuell liegt der Laptop bei dem regulären Preis von knapp unter 800 Euro. Im Juli reduzierte Amazon den Preis am Aktionstag auf knapp 550 Euro – das war der Bestpreis im Netz. Auf dieses tiefe Preisniveau hat es der Laptop seit dem nicht geschafft. Das Modell könnte am Prime Day wieder mit einem ähnlich guten Deal um die Ecke kommen, Interessierte können also am 10. und 11. Oktober die Augen offen halten.