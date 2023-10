Lange Wege zur Arbeit: Weiter große Pendlerströme gen Westen

Für gute Jobs mit guter Bezahlung nehmen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auch längere Arbeitswege in Kauf. In einer Region die längsten bundesweit.

Die Bewohner des Landkreises Ludwigslust-Parchim nehmen bundesweit die längsten Anfahrtswege zur Arbeit in Kauf. Nach Berechnungen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) betrug 2022 dort der durchschnittliche einfache Arbeitsweg 28,6 Kilometer am Tag. Für Einwohner Rostocks als dem wirtschaftlichen Zentrum Mecklenburg-Vorpommerns ist der Weg mit 11,1 Kilometer nicht einmal halb so lang, auch weil vergleichsweise wenige Menschen auspendeln.

Zwei Drittel der in der Hansestadt tätigen 93.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten leben auch dort. Damit gehört Rostock zu den deutschen Großstädten mit dem geringsten Anteil an Einpendlern. In Darmstadt oder Düsseldorf etwa ist das Verhältnis umgekehrt. Dort kommen etwa zwei Drittel der Beschäftigten von außerhalb.

Als bundesweiten Durchschnitt für den täglichen Arbeitsweg ermittelte das Institut 17,2 Kilometer und damit einen leichten Anstieg zum Vorjahr. Dem Institut zufolge arbeiteten im vergangenen Jahr (Stichtag: 30. Juni) 20,3 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nicht in der Kommune, in der sie wohnten.

Wie aus den Daten hervorgeht, sind die Arbeitswege im Westen Mecklenburg-Vorpommerns deutlich länger als in der Mitte oder im Osten des Landes. Das lässt darauf schließen, dass viele Beschäftigte einer oft besser bezahlten Arbeit in Hamburg, Schleswig-Holstein oder Niedersachsen nachgehen und dafür länger unterwegs sind. Pendler in Nordwestmecklenburg fahren im Schnitt 23,8 Kilometer bis zur Arbeit, in der Seenplatte sind es 18,5, in Vorpommern-Rügen 17,4 Kilometer.