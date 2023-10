Feiertage Lange Schlangen: Museen am Reformationstag kostenfrei

31. Oktober 2023 um 16:35 Uhr

Am Reformationstag kostenfrei ins Museum - das gibt es in Hamburg seit 2018. Der Feiertag sollte dazu dienen, gesellschaftlichen Debatten nachzuspüren und in den gemeinsamen Austausch zu treten, so die Initiatoren.