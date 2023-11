Landwirtschaftlicher Helfer stirbt nach Unfall in Kuhstall

Ein Mann ist nach einem schweren Arbeitsunfall in einem Kuhstall in Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu) gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fanden Kollegen den 62 Jahre alten landwirtschaftlichen Helfer am Freitagabend bewusstlos und schwer verletzt in dem Stall. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch seinen Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann eine Kuhherde aus dem Stall auf eine Weide treiben wollen. Die Möglichkeit liege nahe, dass der Mann bei dem Weideaustrieb von den Tieren zu Tode getrampelt wurde. Zeugen gebe es jedoch keine. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache nun aufgenommen.