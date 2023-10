Landwirte versichern sich gegen Extremwetter

Mehr zum Thema

Brand in Mehrfamilienhaus: Tatverdächtiger gefasst Zwei Wochen nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dingolfing hat die Polizei nach Angaben von Freitag einen Tatverdächtigen festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut sei Haftbefehl gegen den 35 Jahre alten Mann erlassen worden. Ihm wird schwere Brandstiftung vorgeworfen.