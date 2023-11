Landwirt wegen Sabotage auf Maisfeldern vor Gericht

Ein Landwirt soll in Mittelfranken zahlreiche Metallteile auf Maisfeldern verteilt und so großen Schaden an Maishäckslern angerichtet haben. Weil neben Sachbeschädigung auch eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags - und damit eine längere Haftstrafe - in Betracht kommt, steht der 69-Jährige seit Donnerstag vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth.

Zu Prozessbeginn wollte der Angeklagte zunächst keine Angaben machen, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zusammen mit seinem 64 Jahre alten Bruder zwischen März und September 2019 auf Maisfeldern im Raum Neustadt an der Aisch Hölzer, Nägel sowie weitere Metallteile deponiert zu haben. In drei Fällen wurden Maishäcksler bei der Ernte deshalb beschädigt. Die Schadenssumme: rund 80.000 Euro. In zwei weiteren Fällen kam es letztlich zu keinem Schaden.

Das sogenannte Maishäckslerverfahren beschäftigt die Justiz seit Monaten, es wurde ab Ende Februar bereits vor dem Amtsgericht Neustadt an der Aisch verhandelt. Bei dem Prozess wegen Sachbeschädigung wurde deutlich, dass die auf den Feldern deponierten Metallteile von den Erntemaschinen aufgewirbelt wurden und für schwere Verletzungen gesorgt haben könnten. Das Gericht sah eine potenziell große Gefahr durch die ausgelegten Metallteile.

Der Beschuldigte gab vor Gericht den Angaben nach zu erkennen, dass ihm dies egal gewesen sei und er somit auch Verletzungen in Kauf genommen habe. Da nach Überzeugung des Amtsgerichts dadurch auch eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags oder versuchter gefährlicher Körperverletzung in Frage kommt, verwies es das Verfahren ans Landgericht.

Der Bruder des Angeklagten wurde im Mai vor dem Amtsgericht wegen Sachbeschädigung und versuchter Sachbeschädigung zu einer Bewährungsstrafe von 14 Monaten verurteilt. Gegen die Entscheidung wurde Berufung eingelegt.

Am Verfahren gegen den Landwirt in Nürnberg nimmt auch ein psychiatrischer Gutachter teil, der das Gericht zur Frage einer möglicherweise verminderten Schuldfähigkeit des Angeklagten beraten soll. Ein Urteil könnte es Mitte Dezember geben.