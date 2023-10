Landwirt von Spaziergänger auf Feld geschlagen und verletzt

Mehr zum Thema

Ausstellung „Der deutsche Film“ in Völklinger Hütte Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte und die Deutsche Kinemathek Berlin stellen am Donnerstag (11.00 Uhr) die gemeinsame Ausstellung Der Deutsche Film vor. Sie wird nach der Eröffnung am Samstag (14.10.) für Ehrengäste von Sonntag an bis zum 18. August in der Völklinger Hütte im Saarland zu sehen sein.