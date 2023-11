Landtagverkleinerung: FDP nimmt Hürde für Volksbegehren

Mehr zum Thema

Eisenstange trifft Mitarbeiter am Kopf: Lebensgefahr Ein Mitarbeiter des Bauhofes Immendingen (Landkreis Tuttlingen) ist bei Asphaltarbeiten von einer Eisenstange am Kopf getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn am Mittwoch ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Gastank brennt in Göppingen - Feuer gelöscht Nach dem Brand eines Gastanks in Göppingen haben Einsatzkräfte der Feuerwehr das Feuer gelöscht. Weitere Details zur Ursache und den Umständen des Brandes am Mittwoch waren zunächst unklar, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm sagte. Menschen seien nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden. Die Einsatzmaßnahmen hatten sich nach Angaben der Polizei zunächst schwierig gestaltet, weil der Tank schwer erreichbar gewesen sei.