Wahlkampf in Hessen: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kandidiert als Ministerpräsidentin, will Boris Rhein von der CDU ablösen.

In Hessen regiert seit 2014 ein Bündnis aus CDU und Grünen. Eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition scheint nach den jüngsten Umfragen möglich, doch auch eine Koalition aus CDU und SPD nach der Wahl ist rechnerisch und politisch denkbar.

Die CDU mit Ministerpräsident Boris Rhein lag in den Umfragen zuletzt klar vor der SPD und deren Spitzenkandidatin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, sowie den Grünen. Diese waren mit Tarek Al-Wazir erstmals mit einem eigenen Ministerpräsidenten-Kandidaten angetreten. Auch die AfD hat Chancen, zweitstärkste Kraft zu werden. Mit ihr will aber keine andere Partei ein Bündnis bilden. Knapp mit dem Einzug in den Landtag könnte es für FDP, Linke und Freie Wähler werden.

Genau wie in Bayern, so gilt auch in Hessen: Direkt nach Schließung der Wahllokale wird es die ersten Prognosen zum Ausgang der Wahl geben, dann folgen Hochrechnungen – je nachdem, wie knapp die Wahl ausgeht, steht das amtliche Endergebnis früher oder später fest. (dpa/ rsa)

