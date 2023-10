Landtagsvizepräsident-Wahl: AfD scheitert zum zehnten Mal

Mehr zum Thema

Vier Vizepräsidenten im Bayerischen Landtag gewählt Der neue Bayerische Landtag hat am Montag vier Vizepräsidenten gewählt. Die Abgeordneten Tobias Reiß (CSU), Alexander Hold (Freie Wähler), Ludwig Hartmann (Grüne) und Markus Rinderspacher (SPD) unterstützen in der neuen Legislatur die wiedergewählte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Die AfD bleibt - wie schon in der vergangenen Legislaturperiode - außen vor.

Landtag hebt Immunität des AfD-Abgeordneten Halemba auf In einem historisch außergewöhnlichen Schritt hat der Bayerische Landtag noch direkt in seiner konstituierenden Sitzung die Immunität des AfD-Abgeordneten Daniel Halemba aufgehoben. Am Ende der Sitzung am Montag stimmten alle Fraktionen außer der AfD dafür - ohne dass Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) dessen Namen in der öffentlichen Sitzung nannte. Die AfD-Fraktion enthielt sich.