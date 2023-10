Landtagsvizepräsident Gehring verpasst Wiedereinzug

Mehr zum Thema

RTL

Verdacht auf Krebspest in Allgäuer Bergsee bestätigt Im Alatsee an der Grenze zu Österreich ist die sogenannte Krebspest nachgewiesen worden. Zahlreiche Edelkrebse sollen bereits daran gestorben sein. Wie der Leiter des Wasserwirtschaftsamts in Kempten, Karl Schindele, am Dienstag berichtete, habe ein Labor in Niedersachsen durch den DNA-Test die bisherigen Untersuchungen bestätigt. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.

Schlafenden mit Flasche geschlagen: Haftbefehl Weil er einem schlafenden Mann in Oberfranken mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen haben soll, ist Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen einen 32-Jährigen erlassen worden. Der Verdächtige hatte dem späteren Opfer und dessen Partnerin am Montag in Coburg zunächst Unterschlupf in seiner Wohnung gewährt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.