Landtagssitzung mit Schweigeminute für Opfer der Hamas

Mit einer Schweigeminute will der Sächsische Landtag an diesem Mittwoch (10.00) zu Beginn des Plenums der Opfer des Angriffs der Hamas auf Israel gedenken. Auch in der ersten aktuellen Debatte soll es unter dem Motto Solidarität mit Israel - Jüdisches Leben in Sachsen schützen um den Konflikt im Nahen Osten gehen. Angemeldet ist die Debatte von der CDU. Zudem steht das Thema Künstliche Intelligenz auf der Tagesordnung, geplant ist eine Fachregierungserklärung von Staatskanzlei-Chef Oliver Schenk. Die AfD will in einer zweiten aktuellen Debatte darüber diskutieren, ob das Grundrecht auf Asyl noch zeitgemäß ist.