Landtagspräsidentin Aras in den Parteirat der Grünen gewählt

Burkardt nach einem Jahr wieder im Mainzer Kader Angreifer Jonathan Burkardt steht beim FSV Mainz 05 nach einjähriger Verletzungspause wieder im Kader. Der 23-Jährige sitzt bei der Bundesliga-Partie der Rheinhessen am Sonntag bei der TSG 1899 Hoffenheim zunächst auf der Bank. Der frühere Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft war wegen eines Knochenmarködems zweimal im linken Knie operiert und von den Mainzern lange schmerzlich vermisst worden. Sein bislang letztes Spiel absolvierte Burkardt am 13. November 2022 im Derby gegen Eintracht Frankfurt.