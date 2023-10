Landtagsalterspräsident Knoblach warnt vor Populisten

Mehr zum Thema

Schulen mit pro-palästinensischen Parolen beschmiert Unbekannte haben in Nürnberg auf die Fassaden von fünf Schulen und einem weiteren Gebäude pro-palästinensische Parolen geschmiert. Wie die Polizei mitteilte, sind die Schriftzüge in der Nacht zum Montag über mehrere Meter, zum Teil in weißer, zum Teil in grüner Farbe angebracht worden. Am Wochenende hatte es in Nürnberg bereits Schmierereien an einem israelischen Restaurant und auf einem Gehweg gegeben.

Unterhaching will nächste Pokal-Überraschung Nach dem 2:0-Coup gegen den FC Augsburg will die SpVgg Unterhaching im DFB-Pokal für die nächste Überraschung sorgen. In der Zweitrunden-Partie gegen Zweitliga-Spitzenclub Fortuna Düsseldorf am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sky) tritt der Fußball-Drittligist jedoch erneut als Außenseiter an. Der Sieg tut uns für den Pokal gut, sagte Abwehrspieler Raphael Schifferl nach dem jüngsten 3:0 gegen den SV Waldhof Mannheim. Ich hoffe natürlich, dass es am Dienstag ähnlich gut für uns läuft. An erster Stelle steht für den Aufsteiger aber der Klassenerhalt in der 3. Liga. Alles Weitere sei ein Zuckerl obendrauf, sagte Präsident Manfred Schwabl.