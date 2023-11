Landtags-Sondersitzung nach Raab-Brief an SWR rückt näher

Der Brief von Staatssekretärin Raab an den SWR wird heiß diskutiert. Nun läuft es darauf hinaus, dass sich der Landtag schon bald in einer Sondersitzung damit beschäftigen wird.

Die oppositionellen Fraktionen von CDU und Freien Wählern wollen im Fall des kritischen Briefs von Staatssekretärin Heike Raab (SPD) an den SWR gemeinsam eine Sondersitzung des rheinland-pfälzischen Landtages beantragen. Das teilten beide Fraktionen am Mittwoch in Mainz mit. Die Formalien für das Sonderplenum würden auf den Weg gebracht, sagte Unionsfraktionschef Gordon Schnieder. Die Sitzung solle in der kommenden Woche sein. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) müsse in dem Fall für Aufklärung und Transparenz sorgen.

Die CDU-Fraktion hatte sich schon am Dienstag für eine Sondersitzung ausgesprochen, die Fraktion der Freien Wähler entschied sich am Mittwoch einstimmig für den gemeinsamen Antrag mit der Union. Um eine Sondersitzung durchzusetzen, benötigt es mindestens ein Drittel der Mitglieder des Parlaments, das wären 34 Abgeordnete. Die CDU-Fraktion kommt auf 31 Abgeordnete, die Freien Wähler auf 6.

Raab hatte im Frühjahr dieses Jahres ein Schreiben mit einem offiziellen Briefkopf der Landesregierung an die rheinland-pfälzische SWR-Landessenderdirektorin Ulla Fiebig geschickt. Das Schreiben drehte sich um eine Schalte im SWR-Fernsehen mit einem politischen Korrespondenten des SWR, in der es auch um die politische Zukunft von SPD-Politiker Roger Lewentz ging, der als rheinland-pfälzischer Innenminister im Zusammenhang mit der Ahrtal-Flutkatastrophe zurückgetreten war.

Der Korrespondent gab seinerzeit unter anderem folgende Einschätzung ab: Das dürfte bundesweit wahrscheinlich einmalig sein, dass ein Landesinnenminister, der die politische Verantwortung für die vielen Toten dieser schrecklichen Ahr-Katastrophe übernehmen muss, weiterhin Landesvorsitzender seiner Partei bleibt. Diese Äußerung kritisierte Raab als objektiv falsch. Fiebig antwortete ihr in einem Schreiben, der Satz des Korrespondenten werde als Meinungsäußerung und nicht als Tatsachenbehauptung eingestuft.

Oppositionsvertreter sehen in dem Brief an den SWR einen unzulässigen Versuch der Einflussnahme, es gab bereits Rücktrittsforderungen an Raab. Mitte November äußerte sich Raab, eine der wichtigsten Medienpolitikerinnen Deutschlands, im Medienausschuss des Landtages zu dem Thema. Später ließ sie an einer Stelle ihren Sprechzettel ändern und präzisierte nach Lesen des Wortprotokolls der Sitzung einen Sachverhalt. Dabei ging es um den Versand des Schreibens.

Raab hatte in dem Ausschuss von differenzierter und sachlicher Kritik ihrerseits gesprochen und betont, inhaltlich weiter dazu zu stehen. Irritationen zur gewählten Form möchte ich ausräumen, sagte sie. Es sei ihr nicht darum gegangen, zu personalisieren oder zu polemisieren, auch habe sie keinen Druck aufgebaut.

Der Vorsitzende der Fraktion der Freien Wähler, Joachim Streit, sprach in einer Mitteilung vom Mittwoch dagegen von einem Angriff auf die Pressefreiheit. Dass der Brief direkt an die höchste Ebene des SWR gerichtet worden sei, zeige das fehlende Unrechtsbewusstsein Raabs, Einfluss auf die Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu nehmen. Dreyer müsse eine Regierungserklärung zu dem Thema abgeben.

Sollte die Ministerpräsidentin keine Regierungserklärung abgeben und klar Stellung beziehen, wäre die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses eine mögliche Konsequenz, betonte Streit. Auch CDU-Fraktionschef Schnieder hält nach einer Sondersitzung einen solchen Ausschuss durchaus für denkbar.

Die AfD-Fraktion möchte sofort einen U-Ausschuss einsetzen. Angesichts der Bedeutung des Falls und der Stellung Raabs als Medienpolitikerin sei eine umfassende Aufklärung dringend erforderlich, hieß es in dem entsprechenden Antrag der AfD-Fraktion vom Dienstag. Es zeichne sich immer deutlicher ab, dass der Brief eine organisierte Aktion gewesen sei, um negative Berichterstattung über die Verantwortung von Lewentz bei den Opfern der Ahrflut künftig zu unterbinden.

Für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses sind gemäß der Geschäftsordnung des Landtags die Unterschriften von mindestens 21 Parlamentariern erforderlich, die AfD-Fraktion stellt sechs.