Vanillekipferl statt Bratapfel: Firma ruft Quark zurück Weil durch einen Fehler beim Abfüllen die falsche Sorte in die Packung geraten sein könnte, rufen die Karwendel-Werke eines ihrer Quark-Produkte zurück. In manchen Packungen von Exquisa Quark Genuss 0,2% Winter, Bratapfel könne stattdessen die Sorte Vanillekipferl enthalten sein, teilte das Unternehmen mit Sitz in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) am Dienstag mit. In dem Quark wären in dem Fall Hühnereieiweiß, Ei, Weizenstärke und -mehl enthalten, ohne dass auf der Verpackung darauf hingewiesen wird. Das könnte bei Allergikern und Menschen mit Unverträglichkeiten zu Problemen führen.

Landtag will Söder zum Ministerpräsidenten wählen Einen Tag nach seiner Konstituierung hat im bayerischen Landtag die Sitzung zur Wahl des Ministerpräsidenten begonnen. Eine klare Mehrheit in diesem Land wünscht sich, dass Markus Söder Ministerpräsident bleibt, sagte CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek zu Beginn der Sitzung. Die CSU habe bei der Wahl am 8. Oktober das mit weitem Abstand beste Ergebnis erzielt. Söder habe seit seiner ersten Wahl zum Regierungschef im Jahr 2018 das Land mit Weitsicht und Sorgfalt souverän regiert.