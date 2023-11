Landtag stimmt über Tariftreuegesetz ab

Mehr zum Thema

Gutachten und Plädoyers im Prozess gegen Mutter erwartet Im Mord-Prozess gegen eine 24 Jahre alte Mutter am Landgericht Rostock werden am Mittwoch voraussichtlich die Plädoyers gesprochen - in nicht-öffentlicher Sitzung. Zu Beginn der Verhandlung (14.00 Uhr) soll zunächst noch eine Sachverständige gehört werden. In dem Gutachten geht es um eine mögliche Alkoholabhängigkeit der Angeklagten, die bereits zuvor von einer Gutachterin als voll schuldfähig eingestuft wurde.