Landtag stellt sich an die Seite Israels

Der brutale Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel schockiert auch die Politik in Schleswig-Holstein. Der Landtag in Kiel hat eine geschlossene und eindeutige Antwort.

In absoluter Geschlossenheit hat sich der Schleswig-Holsteinische Landtag nach dem Großangriff der islamistischen Hamas an die Seite Israels gestellt. Redner aller Fraktionen äußerten sich in einer Aktuellen Stunde am Mittwoch zutiefst betroffen von der Brutalität der Terroristen und vom Leid der Opfer. Das Parlament drückte seine Solidarität in einem einstimmig beschlossenen Antrag aus. Die Angeordneten erhoben sich für eine Schweigeminute.

Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) sagte, wir trauern um die Toten und sind in Gedanken bei den an Leib und Seele Verwundeten. Wir fühlen mit den Hinterbliebenen und schließen all jene in unsere Arme, die Leid und Sorge zu tragen haben. Schleswig-Holstein stehe fest, entschlossen und in tiefer Freundschaft an der Seite Israels. Terror darf, Terror wird niemals siegen, denn er bringt nichts als Schmerz, Verzweiflung und menschliche Abgründe.