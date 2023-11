Landtag: Solarenergie und Frauen in Kommunalpolitik Thema

Mehr zum Thema

Schweres U-Boot soll beim zweiten Versuch gekippt werden Bei einem aufwendigen Manöver auf dem Gelände des Technik Museums im pfälzischen Speyer wollen Experten am Mittwoch (9.00 Uhr) ein rund 350 Tonnen schweres U-Boot auf die Seite legen. Hintergrund ist, dass der Stahlkoloss 2024 auf dem Neckar auf einem Ponton zu einem Museum in Sinsheim (Baden) transportiert werden soll.